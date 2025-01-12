إصابة العشرات جراء تصادم ترامين في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا

تصادم ترامان في مدينة ستراسبورج في شرقي فرنسا يوم السبت، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص، لكن دون تسجيل إصابات حرجة، حسبما ذكرت السلطات.

ووقع الحادث في فترة ما بعد الظهر في نفق يؤدي إلى المحطة بالقرب من محطة القطار المركزية في المدينة.

وقال رينيه سيلييه، مدير خدمة الإطفاء والإنقاذ في منطقة باس-ريني: "تم فحص حوالي 100 شخص آخرين، رغم أنهم لم يصابوا، بسبب الصدمة أو التوتر". وأضاف أن خدمات الطوارئ نشرت 130 من رجال الإطفاء و50 مركبة إنقاذ .

وقال سيلييه إن هناك "حوالي 50 شخصا في حالة طوارئ نسبية، مع إصابات مثل جروح في فروة الرأس، كسور في الترقوة... لكن لا توجد إصابات حرجة. كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير".

ولم تتضح بعد الأسباب الدقيقة للتصادم.