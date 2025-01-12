أتلتيكو يهزم أوساسونا ويتصدر الدوري الإسباني

حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على حساب أوساسونا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه في مباراة اليوم للاعبه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 44، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

من جانبه تجمد رصيد أوساسونا عند النقطة 25 في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الليجا.