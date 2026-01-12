داخلية غزة: اغتيال مدير مباحث خان يونس استكمال لدور الاحتلال في استهداف منتسبي أجهزة الوزارة عقب حرب الإبادة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة، أن جريمة اغتيال مدير مباحث شرطة خان يونس استكمال لدور الاحتلال الإسرائيلي في استهداف منتسبي أجهزة وزارة الداخلية عقب حرب الإبادة.

وأدانت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، جريمة اغتيال مدير مباحث شرطة محافظة خانيونس، الشهيد مقدم محمود الأسطل، بإطلاق النار عليه في منطقة المواصي صباح اليوم من قبل عدد من عملاء الاحتلال، بحسب وكالة سند.

وقالت إن جريمة الاغتيال تمثل استكمالاً لدور الاحتلال في استهداف قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية عقب حرب الإبادة.

وأفادت بأن أكثر من 2700 شهيد من قادة ومنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني؛ بما يمثل 15% من كادر وزارة الداخلية والأمن الوطني قد ارتقوا خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وصرحت بأن هذا الاستهداف الممنهج لأجهزة وزارة الداخلية خلال حرب الإبادة واستمراره عقب الحرب على يد عملاء الاحتلال، "محاولة لنشر الفوضى وإعاقة الجهود الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الأمن والشرطة في حفظ أمن المجتمع ومساندة المواطنين".

وشددت الداخلية الفلسطينية على أنها "لن تتراجع" عن القيام بواجبها الوطني والإنساني مهما بلغت التضحيات والتحديات.

ونوهت إلى أن "كل محاولات الاحتلال وعملائه في استهداف قادة ومنتسبي أجهزة الأمن والشرطة في قطاع غزة، لن تثنيها عن القيام بواجبها".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، استشهاد مدير مباحث الشرطة بخان يونس المقدم محمود أحمد الأسطل (40 عامًا)، بعد تعرضه لإطلاق نار.

وشهد قطاع غزة خلال الشهور الماضية، جرائم وعمليات اغتيال مشابهة، نفذتها العصابات والميليشيات الموالية للاحتلال.



