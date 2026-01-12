مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: مستعدة لاقتراح عقوبات جديدة على إيران

قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها مستعدة لاقتراح عقوبات جديدة على إيران ردا على ما وصفته بالقمع الوحشي للمتظاهرين.



وقالت كالاس لصحيفة "دي فيلت" الألمانية في تصريحات نشرت يوم الأحد: "الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل عقوبات واسعة النطاق مفروضة على إيران - على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأنشطة الانتشار النووي، ودعم طهران لحرب روسيا في أوكرانيا".

وأضافت: "أنا مستعدة لاقتراح عقوبات إضافية ردا على القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين".

ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فمن المرجح أن ينصب التركيز الأولي على إجراءات عقابية تستهدف الأفراد المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك وزراء في الحكومة على الأرجح. وقد تشمل هذه الإجراءات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

وقالت كالاس إن "الإيرانيين يخاطرون بكل شيء لإيصال أصواتهم"، وإن "النظام لديه تاريخ طويل في سحق الاحتجاجات"، مضيفة أن "قوات الأمن ترد بوحشية مرة أخرى".