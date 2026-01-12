ارتفاع مخزون زيت النخيل في ماليزيا إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات

ارتفعت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا، بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، متجاوزة حاجز 3 ملايين طن للمرة الأولى منذ سبع سنوات، مع انخفاض الإنتاج بأقل من المتوقع وتراجع الطلب المحلي.

وبلغت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا خلال ديسمبر 3.05 مليون طن، وفقا لتقرير مجلس زيت النخيل الماليزي الصادر يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، ويتجاوز نسبة الزيادة البالغة 5.3% شهريا التي توقعها المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم في الأسبوع الماضي.

كما يمثل هذا الارتفاع الشهري العاشر على التوالي، وقفزة بنسبة 79% مقارنة بالعام الماضي.

قد يؤدي الارتفاع الأكبر من المتوقع في المخزونات في ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم إلى إضعاف معنويات المستثمرين والضغط على العقود الآجلة القياسية في بورصة كوالالمبور للسلع، والتي ظلت تحوم حول 4000 رينجيت ماليزي (984.42 دولارا) للطن في الأسابيع الأخيرة.

لم تشهد الأسعار تغيرا يذكر وظلت عند مستوى 4039 رينجيت للطن في منتصف تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض إنتاج زيت النخيل الخام في ماليزيا بنسبة 5.5% إلى 1.83 مليون طن، مقابل توقعات المحللين البالغة 1.76 مليون طن، وبذلك، يصل إجمالي إنتاج ماليزيا لعام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 20.28 مليون طن، وفقا لبيانات مجلس زيت النخيل الماليزي.

كما أظهرت بيانات المجلس، أن الانخفاض الأبطأ من المتوقع في الإنتاج، إلى جانب ارتفاع الواردات وضعف الاستهلاك المحلي، أدى إلى تجاوز المخزونات النهائية حاجز 3 ملايين طن، حسبما ذكر أنيلكومار باجاني، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة صن فين التي تتخذ من مدينة مومباي الهندية مقرا لها.

وأضاف أن الأسعار قد تنخفض بشكل حاد نظرا لارتفاع الاحتياطيات.

ووفقا للمجلس، ارتفعت صادرات ثاني أكبر منتج بنسبة 8.5% إلى 1.32 مليون طن، مقارنة بتوقعات المجلس التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.7%، وارتفعت الواردات بنحو 44%.