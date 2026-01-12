الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، بعد إجراء فحوصات طبية روتينية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى أن النتائج كانت مطمئنة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي 30 سبتمبر الماضي، أجرى عباس (90 عامًا) فحوصات طبية روتينية في المستشفى الاستشاري، وأظهرت الفحوصات نتائج مطمئنة، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الرسمية «وفا».

وفي 13 سبتمبر، أجرى الرئيس الفلسطيني فحوصات طبية مماثلة في مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان.

وآنذاك، أفادت «وفا» بأن عباس «غادر مستشفى الأردن في عمان بعد أن أجرى فحوصات طبية دورية، وكانت النتائج مطمئنة»، دون مزيد من التفاصيل.