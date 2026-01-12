نجوم فيلم «صوت هند رجب» يتألقون على سجادة جولدن جلوب 2026

لفت فريق عمل الفيلم التونسي-الفرنسي "صوت هند رجب – The Voice of Hind Rajab" الأنظار بحضور قوي وسط أضواء السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2026، الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون بولاية كاليفورنيا، ويُعد ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بغير الإنجليزية في النسخة الـ83 من الحفل.

تم إدراج الفيلم من قبل لجنة الترشيحات ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بغير الإنجليزية، وعكس حضورًا قويًا على السجادة الحمراء، حيث شارك فريق التمثيل الأساسي، بينهم سجى كيلاني، معتز ملحيس، عامر هليل، وكلارا خوري، إلى جانب المخرجة كوثر بن هنية، التي جذبت عدسات الكاميرات بتواضعها المعتاد وابتسامتها الواثقة أمام الحشود الدولية.

ودخل فيلم "صوت هند رجب" الساحة السينمائية العالمية بعد رحلته المؤثرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2025، حيث نال جائزة Silver Lion Grand Jury Prize وسط ردود فعل عاطفية قوية من الجمهور والنقاد، وظل أحد أبرز العناوين التي يعرفها متابعو الجوائز هذا الموسم.

يعتمد الفيلم في جوهره على التسجيلات الصوتية الحقيقية للطفلة الفلسطينية هند رجب، التي وثقها العمل في سرد مؤثر لمحادثاتها مع مركز الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولات إنقاذها في غزة، ما جعل العمل لا يقتصر على كونه فيلمًا فنيًا فحسب، بل صوتًا إنسانيًا يتردد عبر منصات الجوائز العالمية.