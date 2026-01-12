فرنسا تبدأ استقبال طلبات التطوع في نظام جديد للخدمة العسكرية

أعلنت القوات المسلحة الفرنسية اليوم الإثنين عن بدء عملية التجنيد لخدمة عسكرية تطوعية استُحدثت مؤخرا.

ويهدف البرنامج في عامه الأول إلى استقطاب 3000 متطوع، على أن يرتفع العدد تدريجياً ليصل إلى 10 آلاف متطوع سنويا بحلول عام 2030 وإلى اثنين وأربعين ألفاً وخمسمائة متطوع بحلول عام 2035.

ويمكن للراغبين في التطوع تقديم طلباتهم عبر الإنترنت للانضمام إلى الجيش أو القوات الجوية أو البحرية، أو زيارة مراكز التجنيد الإقليمية.

والبرنامج متاح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، ويقدم مكافأة شهرية قدرها 800 يورو (حوالي 933 دولارا).

وبعد إتمام شهر واحد من التدريب الأساسي، سيتم توزيع المتطوعين على وحدات عسكرية لمدة تسعة أشهر، حيث سيقومون بنفس المهام التي يؤديها الأفراد في الخدمة الفعلية، مع ملاحظة أن البرنامج لا يتضمن المشاركة في عمليات عسكرية خارج البلاد.