

• في إطار مبادرة أطلقتها بلدية بولاية أنطاليا بالتعاون مع جامعة أنقرة وشركات خاصة..

أطلقت بلدية "مراد باشا" في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا مشروعا لتأهيل فئران لاستخدامها في أعمال البحث والإنقاذ.

وأفاد مراسل الأناضول بأن بلدية "مراد باشا" تنفذ المشروع بالتعاون مع جامعة أنقرة ومؤسسة "APOPO" البلجيكية وجمعية "GEA" التركية المتخصصة في مجال البحث والإنقاذ.

وخلال اجتماع تعريفي في البلدية، عرض القائمون على المشروع تفاصيل برنامج "الفئران الأبطال" الذي يستفيد من قدرة الفئران على الوصول إلى الأماكن الضيقة وحاسة الشم القوية في عمليات البحث داخل الأنقاض.

وقال رئيس بلدية مراد باشا أوميت أويصال، في كلمة خلال الفعالية، إن المشروع يندرج ضمن الاستعدادات لمواجهة الكوارث بمختلف أنواعها.

من جانبه، أوضح نائب عميد كلية الزراعة في جامعة أنقرة أنغين ينيجا أن المشروع يفتح المجال أمام دراسات في استخدام الفئران بأنشطة البحث والإنقاذ إلى جانب أبحاث في مجال تأهيل الحيوانات.

وأشار إلى أن جامعة أنقرة جلبت الفئران المستخدمة في المشروع من تنزانيا.

بدورها، قالت مسؤولة المشروع دانييل جيونغروسو إن الفئران تسهم في دعم فرق الإنقاذ بفضل صغر حجمها وخفة حركتها.

وأضافت أن الفئران تتدرب في إطار المشروع على استخدام معدات مزودة بكاميرات ونظام اتصال ثنائي الاتجاه لنقل صور ومعلومات من داخل الأنقاض والمساعدة في التواصل مع العالقين.

وتخللت الفعالية عرض عدد من الفئران المشاركة في المشروع.