سياسي ألماني: ستارلينك قد يساعد المتظاهرين في إيران

يرى نائب رئيس البرلمان الألماني، أوميد نوريبور، أن الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية قد يشكل دعما مهما للمتظاهرين في إيران.

وقال السياسي، المنتمي لحزب الخضر، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إذا كان ترامب يقول لليوم السادس عشر على التوالي: سأساعدكم، فسيكون من المفيد للغاية لو تمكنوا الآن، على سبيل المثال، من منح الناس في إيران فرصة للتواصل عبر ستارلينك والإنترنت".

وأوضح نوريبور أن ذلك من شأنه أن يساعد المتظاهرين على تجنب مناطق معينة يتم فيها أيضا إطلاق النار الحي، كما سيمكِّنهم من لفت الانتباه إلى تحركاتهم.

وتعد شركة "سبيس إكس"، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المزود الأهم عالميا لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من خلال خدمة ستارلينك.

وكان ترامب وعد المشاركين في الاحتجاجات في إيران بالدعم عدة مرات. وتقوم القيادة الإيرانية منذ يوم الخميس الماضي بحجب الإنترنت داخل البلاد، في خطوة تهدف عادة إلى عرقلة التواصل بين المتظاهرين، وكذلك إلى منع نشر تقارير وصور ومقاطع فيديو عن الاحتجاجات. ويظل الاتصال بالعالم الخارجي ممكنا عبر نظام ستارلينك للأقمار الاصطناعية، شريطة توفر الأجهزة اللازمة لذلك.

وجدد نوريبور مطالبته بأن تبدي أوروبا دعما أكبر للمتظاهرين، داعيا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم، وقال: "هذا من شأنه أن يساعد في تقليص مصادر تمويلهم".

ويعد الحرس الثوري قوات النخبة في إيران، وهو أكثر نفوذا بكثير من القوات المسلحة النظامية في البلاد، وقد تأسس عقب الثورة الإسلامية عام 1979.