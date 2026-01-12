قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن مصر وسوريا تواجهان تقريبًا نفس الإشكاليات ونفس التحديات والمشكلات.

وأضاف خلال لقاء مع وفد من اتحاد الغرف التجارية المصرية في العاصمة السورية دمشق، أنّ هناك تطابقًا كبيرًا في المصالح الاستراتيجية للبلدين، مؤكدا ضرورة أن يعتمد البلدان على بعضهما البعض لعلاج مشكلاتهم سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمن الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه في كل مراحل التاريخ عندما يكون هناك تقارب مصري سوري تقوى الأمة العربية بأكملها.

وتابع: «والدي كان ناصريًّا ووحدويًّا وكان يعارض الأنظمة الموجودة في سوريا التي انقلبت على الوحدة.. وعشنا في البيت على النغمة المصرية.. عندنا تعلق بها وشعور بنوع من الانتماء لها بحكم انتماءات الوالد سياسيًّا».

ونوه إلى أنه في كل مراحل التاريخ مع تحقيق نوع من التقارب المصري السوري فإن الاستفادة لا تكون فقط على البلدين لكن أيضًا على الأمة، معبرًا عن تطلعه لتعزيز الشراكات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان تغلب بعض المصالح على مصالح أخرى، موضحًا أن المصالح الاقتصادية لا يفرقها شيء، وتظل هي مصلحة أعلى من أي شيء آخر، وأكد ضرورة البدء بهذا الأمر.

وأوضح أن أهم استثمار في الواقع السوري هو حالة المحبة التي حدثت عربيًّا وإسلاميًّا والتفاعل الفطري الذي حدث لدى الأشخاص إزاء الحدث السوري، ما أعطى نوعًا من والتقارب، وعقّب: «يعلم الله أن هذا عندي أهم من مال الدنيا بأكمله.. أن نرى محبة الناس والشعوب بين بعضها وتتفاعل مع الحدث وأن يؤلمها ما يؤلمهم ويفرحها مايفرحهم.. هذا أكبر استثمار يمكن أن نحصل عليه».



