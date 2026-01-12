ليفربول يفوز على برنسلي برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد

حسم فريق ليفربول تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره برنسلي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات دور الـ64 من المسابقة.

وبدأ «الريدز» المباراة بقوة، حيث افتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عجز حارس برنسلي عن التصدي لها.

واصل ليفربول ضغطه الهجومي، وتمكن الهولندي فريمبونج من تعزيز التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما سدد كرة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح آدم فيلبس في تقليص الفارق لصالح برنسلي، مسجلًا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، فرض ليفربول سيطرته مجددًا على مجريات اللعب، ونجح الألماني فلوريان فيرتز في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84، بعدما استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة في الزاوية البعيدة.

وحاول برنسلي العودة إلى اللقاء في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع ليفربول أحبط محاولاته، قبل أن يوجه الفرنسي إيكيتيكي الضربة القاضية بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 94، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، يواصل ليفربول مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي، ضامنًا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من البطولة.