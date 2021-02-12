مروان حمدي يقود هجوم الزمالك ضد مولودية الجزائر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة مولودية الجزائري

ويشارك لأول مرة بصفة أساسية مروان حمدي مهاجم الفريق القادم من مصر المقاصة، حيث شارك كبديل أمام الاتحاد السكندري.

كما فضل باتشيكو الإبقاء على المغربي أشرف بن شرقي على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة، فيما يعود فرجاني ساسي الذي غاب عن مباراة الاتحاد للإيقاف محليا.

وضمن تشكيل الزمالك كل من

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء- محمود الونش – عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما

الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمود جنش ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وإسلام جابر وشيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد