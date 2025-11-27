الاحتلال يعوق عمل الصحفيين في طوباس ويحتجز عددا منهم

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، عمل الصحفيين واحتجزت اثنين منهم خلال تغطيتهم العدوان المتواصل على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد عدد من الصحفيين بأن قوات الاحتلال احتجزت الصحفيين: شادي جرارعة، ويزن حمايل.

كما لاحق جنود الاحتلال الصحفيين خلال عملهم في مدينة طوباس وطالبوهم بالمغادرة.

من جانبه، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن هناك 119 حالة احتجاز واعتقال تم توثيقها في محافظة طوباس منذ بداية العدوان أمس وحتى الآن، ومن بينهم أسيرة محررة ووالدتها، كما أفرج الاحتلال عن حوالي 50 منهم، بعد إجراء تحقيق ميداني معهم.