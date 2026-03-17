كراوتش: التفاهم بين صلاح وإكتيكي مفقود في هجوم ليفربول

أكد المهاجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش أن محمد صلاح وهوجو إكتيكي لم يتمكنا بعد من تشكيل أي شراكة هجومية فعّالة في صفوف ليفربول، لكنه ما زال واثقًا من قدرة فريقه السابق على تجاوز جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

وشارك الثنائي في مباراة الذهاب لدور الـ16 التي أُقيمت في إسطنبول الأسبوع الماضي، لكن صلاح غادر بعد ساعة من اللعب، بينما أضاع إكتيكي فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل في الهزيمة 0-1 أمام أبطال تركيا.

وفي مباراة الدوري الإنجليزي أمام توتنهام هوتسبر على ملعب أنفيلد الأحد الماضي، جلس صلاح وإكتيكي على مقاعد البدلاء، ثم دخلا في الشوط الثاني حين كان الريدز متقدمين بهدف وحيد، إلا أنهما لم يتمكنا من تسجيل هدف ثانٍ قبل أن يسجل ريتشارليسون هدف التعادل للضيوف المهددين بالهبوط.

ويتوقع أن يعود الثنائي إلى التشكيلة الأساسية يوم الأربعاء، ويشعر كراوتش أن ليفربول محظوظ لأنه ليس متأخرًا أكثر في نتيجة مباراة الذهاب، وقال: «كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ في مباراة الذهاب. لقد كانوا ضعفاء مرة أخرى، وأعتقد أنهم كانوا ضعفاء طوال الموسم تقريبًا. كان لديهم فترة قصيرة تحسنت فيها النتائج قليلاً».

وأضاف: «أداء صلاح مخيب للآمال جدًا مقارنة بما قدمه الموسم الماضي. إكتيكي لاعب جيد نوعًا ما، لكن هو وصلاح لم يتواصلا بأي شكل من الأشكال».

وعن مواجهة جالاتا سراي، قال كراوتش: «جالاتا سراي استحقوا الفوز، لكنني لا أستبعد ليفربول في مباراة الإياب، خصوصًا على ملعب أنفيلد. الأمر صعب بالنسبة لهم، لكن أعتقد أن ليفربول قادر على حسم المواجهة في الإياب».

ورغم الأداء المخيب هذا الموسم، يرى كراوتش أن الفريق بحاجة أكثر إلى تغيير في العقلية وليس ثورة كبيرة في اللاعبين الصيف المقبل: «اللاعبون موجودون، مثل غرافينبيرخ وماك أليستر وسوبوسلاي وفيرتز، هؤلاء لاعبون جيدون. هناك فترة انتقالية بعد إصابة الظهيرين الأساسيين، وإصابة إيساك، وفترة تأقلم فيرتز، لكن الفريق يملك لاعبين جيدين».

أتم: «لا أرى حاجة لتغييرات كبيرة، لكن أعتقد أن تغييرات في العقلية مطلوبة. الفريق يحتاج منذ فترة طويلة إلى مدافع مركزي إلى جانب فيرجيل فان دايك، وما زال يعتمد أحيانًا على جو غوميز في مركز الظهير الأيمن. هناك جودة كافية للفريق لتجاوز مباريات دوري أبطال أوروبا».