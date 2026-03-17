ملك الأردن وأمير قطر يدعوان إلى وقف فوري للهجمات الإيرانية

بحث العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المستجدات الخطيرة في المنطقة، خلال لقاء في الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد الزعيمان، خلال اللقاء، إدانتهما للهجمات الإيرانية المستمرة على الأردن ودولة قطر، مشددين على ضرورة وقفها فورا باعتبارها اعتداء على سيادة الدول وانتهاكا للقانون الدولي.

كما أعرب الجانبان عن رفضهما لمحاولات إقحام الدول العربية في صراع هي ليست طرفا فيه، مشددين على ضرورة استخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات.

وأكد الزعيمان أهمية استمرار التنسيق على المستوى الثنائي، داعيين إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة.

من جهته، شدد ملك الأردن على استمرار المملكة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما حذر من خطورة استغلال الحرب الدائرة في المنطقة كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.

وأكد العاهل الأردني ضرورة دعم جهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.