فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، على نظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا خالد بندق، بنتيجة 32 - 23، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري المحترفين للموسم الحالي 2020 - 2021.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 15 – 10، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي. وبهذه النتيجة، اعتلى الأهلي صدارة الترتيب العام للمسابقة برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر، أن يصطدم "الشياطين الحمر" في الجولة المقبلة مع الغريم التقليدي الزمالك، فيما يلعب الفريق العسكري مع نظيره سبورتنج السكندري.