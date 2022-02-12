رئيس جامعة القاهرة ينعي شريف عمر عميد معهد الأورام الأسبق

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نعى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام وعميد معهد الأورام الأسبق، والذى حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2013 لإنجازاته الطبية فى مجال مكافحة السرطان.

وأعرب الخشت، عن تعازيه لأسرة المعهد القومي للأورام وجامعة القاهرة وأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وشغل الدكتور شريف عمر الكثير من المناصب العلمية الجامعية والبرلمانية والعالمية حيث شغل منصب عميد معهد الأورام القومي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن دائرة فاقوس.

كما شغل منصب رئيس لجنة الترقيات للجان الأورام ورئيس لجنة القطاع الطبي، وكان عضوا بمجلس نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وساهم في إنشاء جمعية السرطان المصرية وكان أول سكرتير لها كما ساهم في إنشاء رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان.