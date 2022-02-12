لميس الحديدي: «النادي الأهلي أعاد البسمة والفرحة للجماهير المصرية»

علقت الإعلامية لميس الحديدي على فوز النادي الأهلي ببرونزية مونديال الأندية، اليوم السبت، بعد هزيمة منتخب الهلال السعودي باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء اليوم السبت، أن النادي الأهلي قدم خلال مبارة اليوم أداء قوي، متابعة: «النادي الأهلي أعاد البسمة والفرحة للجماهير المصرية، وذلك بعد أن أحرز اليوم أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مشاركته في كأس العالم للأندية».

وتابعت، أن هناك ظهور للنشئ الجديد من لاعبي النادي الأهلي، وظهر ذلك خلال البطولة، قائلة: «قدمنا بطولة عظيمة، مبروك للاعبي النادي وللجمهور اللي أنا واحدة منه، لما تلاقوني بضحك ومبسوطة أعرفوا أن الأهلي كسب».

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.