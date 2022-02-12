البر الرئيسي الصيني يسجل40 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة الماضي 40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين حالات الإصابة المذكورة، 30 في قوانجشي، والحالات الأخرى في لياونينج، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبحسب اللجنة، سجلت تسع مناطق على مستوى المقاطعة أمس الجمعة أيضا 59 حالة إصابة بكوفيد-19 وافدة.

كما تم تسجيل حالة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني في شانغهاي أمس، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 41 حالة إصابة من دون أعراض، وصلت من خارج البر الرئيسي.

وحتى أمس الجمعة، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، الحالات المحلية والوافدة في البر الرئيسي الصيني 106863 حالة.

وهناك 1436 مريضا لا يزالون يتلقون العلاجات الطبية المناسبة حتى الجمعة، بينهم ستة مرضى في حالة خطيرة، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصا منذ تفشي الفيروس في البر الرئيسي الصيني.