الزمالك يبدأ مشواره بحثا عن النجمة السادسة في دوري الأبطال أمام بترو أتليتكو

يلتقي نادي الزمالك، بـ بترو أتليتكو الإنجولي، في تمام الساعة السادسة، من مساء اليوم، في أولى لقاءات الفريقين، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الزمالك، في مواجهته الأولى، بهذا الدور، للفوز أمام بطل أنجولا، على ستاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن المباراة، وتقديم أداء قوي يكشر به عن أنيابه أمام فرق القارة السمراء.

وتعد مباراة بترو أتليتكو، هي الأولى لأبناء ميت عقبة مسيرة سيئة في بطولة كأس الرابطة خلال الشهر الماضي والتي شهدت فوز الأبيض بلقاء والتعادل في آخر والهزيمة في 3 لقاءات، ليودع على أثرها البطولة في نسختها الأولى.

ويسعى الزمالك بقيادة كارتيرون، لطمأنة الجماهير من خلال تقديم أداء قوي والفوز بالمباراة الأولى أمام بطل أنجولا، وحصد الـ3 نقاط، لمساعدته على التأهل كأول عن المجموعة لدور الـ8.

ومن المنتظر أن يظهر لاعبو القلعة البيضاء، بأداء قوي، في ظل عودة الدوليين، بعد تألقهم في كأس الأمم الإفريقية، ولعل أبرزهم، الأداء القوي الذي ظهر به محمد أبوجبل ليشعل المنافسة من جديد مع محمد عواد على حراسة عرين الزمالك.

ويمتلك الزمالك تاريخًا طويلًا من المواجهات مع الفرق الأنجولية، حيث التقاها في 10 مباريات، محققا الفوز في 5 مناسبات، بينما تعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراة واحدة فقط.

ويسعى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك لأن يذهب بعيدًا بالبطولة، من أجل التتويج باللقب الذي غائب عن خزائن الأبيض منذ 2002، رغم وصول الفريق إلى نهائي 2016 و 2020، لكن انتهى بالخسارة.

ويأمل لاعبو الزمالك في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخ القلعة البيضاء، لتجاوز عدد ألقاب مازيمبي الذي يتساوى معه في عدد الألقاب، والاقتراب خطوة من الأهلي صاحب الرقم القياسي (10 ألقاب).

ويتواجد الزمالك وبترو أتليتكو في المجموعة الرابعة التي تضم ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي.

ومن المنتظر أن يساند فريق الزمالك اليوم، من مدرجات ستاد القاهرة، 5 آلاف مشجع للأبيض، وذلك وفقا لما أعلنه مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

ويعد طارق حامد الغائب الأبرز عن مباراة بترو أتلتيكو بسبب إصابته بكدمة في الركبة، وهي الإصابة التي سيغيب بسببها أيضا الظهير الأيمن حازم إمام عن المباراة المقبلة.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة بترو أتلتيكو كلا من:

حراس المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد أبو الفتوح - عبد الله جمعة.

الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.