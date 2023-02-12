أمير قطر أول زعيم عربي يتوجه إلى تركيا للقاء أردوغان وبحث مساعدات الزلزال

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى مدينة إسطنبول بعد ظهر اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «بنا».

ومن المقرر أن يلتقي أمير قطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيبحث المساعدات التي يمكن لقطر تقديمها لتركيا بعد الزلزال المدمر الأسبوع الماضي، وفقا لقول مصدر مطلع على الزيارة في تصريح لـCNN.

وبذلك يعتبر الشيخ تميم بن حمد، أول زعيم عربي، يجري زيارة رسمية للتركيا منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الدوحة تسيّر رحلات إغاثة إلى تركيا، لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى جانب المركبات ومستشفى ميداني وخيام وإمدادات أخرى.