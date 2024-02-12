 مفوض الأونروا: لا أعرف إلى أين يمكن إجلاء المدنيين من رفح - بوابة الشروق
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مفوض الأونروا: لا أعرف إلى أين يمكن إجلاء المدنيين من رفح

بروكسل - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 7:10 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 7:10 م

قال مسئول أممي بارز في قطاع غزة إنه "ليس لديه أدنى فكرة" بشأن أين يمكن إجلاء المدنيين من مدينة رفح بعد تلقي دعوة من الحكومة الإسرائيلية لمساعدتها في هذا الشأن.

وأضاف فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه في كل مرة كان يتم توجيه المدنيين للتحرك إلى منطقة أخرى داخل قطاع غزة، كان يتم مهاجمة تلك المنطقة في وقت لاحق.

وقال لازارينى "كان الناس يتحركون من مكان لآخر".

وتابع لازارينى "في كل مرة كان يتم إبلاغهم بالذهاب إلى مكان معين، بالقول إن هذا سيكون مكانا أكثر آمانا، ثم يتضح أن هذا المكان ليس آمنا".

وأضاف "لذلك، أين يذهبون؟ أنا لا أعرف".


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