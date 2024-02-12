وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى مرة أخرى

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل مرة أخرى إلى المستشفى يوم الأحد، ونقل مهامه إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إنه جرى نقل أوستن إلى عيادة عسكرية بالقرب من واشنطن "للخضوع للفحص في أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة" حوالي الساعة 2:20 بعد الظهر (1920 بتوقيت جرينتش).

وتابع رايدر أنه في حوالي الساعة 4:55 مساء، "نقل أوستن مهام وواجبات مكتب وزير الدفاع" إلى هيكس التي تولت المهام والواجبات. وتم إخطار رئيس هيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض والكونجرس.

ولم يعد أوستن (70 عاما) إلى العمل في البنتاجون إلا في نهاية يناير بعد فترة طويلة من المرض.

وفي بداية العام، تعرض لانتقادات شديدة بسبب إخفائه تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا وعلاجه ودخوله المستشفى.

يشار إلى أنه اتضح في وقت لاحق أن البيت الأبيض لم يكن على علم لعدة أيام بشأن الوضع الصحي للوزير. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يزال يثق في أوستن.

ولم يخرج أوستن من المستشفى حتى 15 يناير وعاد إلى البنتاجون بعد أسبوعين.