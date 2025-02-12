آبل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا على خرائطها

غيرت شركة آبل يوم الثلاثاء اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا" على خرائطها، وذلك بعد أن أصبح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا من قبل نظام الأسماء الجغرافية الأمريكي.

يأتي هذا التحرك بعد إعلان جوجل الشهر الماضي أنها ستقوم بتغيير الاسم بمجرد تحديث القائمة الرسمية، وأوضحت في منشور على مدونتها يوم الأحد أنها بدأت في تنفيذ التغيير. وأشارت جوجل إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة سيرون اسم "خليج أمريكا"، بينما سيظل المستخدمون في المكسيك يشاهدون الاسم القديم "خليج المكسيك"، أما المستخدمون في بقية أنحاء العالم فسيشاهدون الاسمين معا.



وكان ترامب قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه بإعادة تسمية المياه التي تحد جنوب الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا. وقام نظام الأسماء الجغرافية الأمريكي رسميا بتحديث الاسم مساء الأحد. كما أجرت مايكروسوفت التغيير ذاته على خرائطها عبر محرك البحث "بينج".

من جانبها، أكدت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أنها ستستمر في استخدام الاسم الأصلي "خليج المكسيك"، الذي يحمله هذا المسطح المائي منذ 400 عام، مع الإشارة إلى الاسم الجديد "خليج أمريكا".