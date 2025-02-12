بوتين يجري أول اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

ووفقًا لوكالة «سبوتنيك»، أعرب «بوتين، عن أمنياته للشرع بالنجاح في حل المهام التي تواجه القيادة الجديدة في البلاد لصالح الشعب السوري؛ الذي تربطه بروسيا تاريخيا علاقات صداقة وتعاون مفيد للطرفين».

كما جرى تبادل وجهات النظر بشكل مستفيض حول الوضع الحالي في سوريا، وأكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الداعم لوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وبحسب ما نشرته وكالة «ريا نوفوستي»، أكد بوتين، خلال الاتصال استعداد روسيا للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.

وقال الكرملين إن المحادثات بين بوتين والشرع كانت «بناءة وجوهرية»، مشيرًا إلى أن الرئيسين اتفقا خلال الاتصال على استمرار التواصل.