مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين تولسي جابارد مديرة للاستخبارات الوطنية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تعيين تولسي جابارد مديرة للاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما وافق على ترشيحها الجمهوريون الذين شككوا في البداية في خبرتها وتقديرها للأمور.

يشار إلى أن جابارد اختيار غير تقليدي للإشراف على الـ 18 وكالة استخبارات بالبلاد والتنسيق بينها، نظرا لتعليقاتها السابقة التي تنم عن تعاطف مع روسيا، واجتماع عقدته مع الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ودعمها السابق لإدوارد سنودن مسرب البيانات الحكومية.

وتمت المصادقة على جابارد، وهي عسكرية سابقة ونائبة ديمقراطية سابقة من ولاية هاواي بـ 52 صوتا مقابل 48 صوتا، حيث عارض تعيينها الديمقراطيون بشدة في مجلس الشيوخ المنقسم الذي يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية بسيطة، وجاء التصويت الوحيد الرافض لها من الحزب الجمهوري من السيناتور ميتش ماكونيل من ولاية كنتاكي.