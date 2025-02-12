رئيس وزراء باكستان يلتقي مع كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، حرص حكومته على دعم زخم الإصلاح، في اجتماعه مع كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وتناول شهباز، الذي التقى مع جورجيفا على هامش القمة العالمية للحكومات 2025، التي عقدت في دبي، القضايا المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي الحالي في باكستان والاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق من خلال أجندة الإصلاح الشاملة للحكومة، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وتزور بعثة الصندوق المكونة من 3 أعضاء البلاد لإجراء تقييم تشخيصي للحوكمة والفساد، في إطار برنامج مرفق الصندوق الموسع لعام 2024.

واجتمع أعضاء البعثة، بالفعل مع رئيس المحكمة العليا يحي أفريدي.

وأكد رئيس الوزراءالباكستاني، الالتزام بالحكمة الاقتصادية والكفاءة والاستدامة.

يشار إلى أن إسلام آباد، تسير على طريق التعافي الاقتصادي بفضل تسهيلات مالية بقيمة 7 مليارات دولار منحها صندوق النقد الدولي للبلاد في سبتمبر الماضي.