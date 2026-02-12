قالت مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا-بيلوفا، اليوم الخميس، إن ستة أطفال آخرين التأم شملهم مع عائلاتهم في روسيا وأوكرانيا، وأشادت بالسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب.

وأضافت لفوفا-بيلوفا أن طفلا واحدا سيعود إلى روسيا، في حين سيعود خمسة أطفال إلى عائلاتهم في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت السيدة الأولى الأمريكية كتبت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس بشأن محنة الأطفال الأوكرانيين الذين فصلتهم الحرب عن عائلاتهم. وتتهم أوكرانيا روسيا بخطف آلاف الأطفال، وهو ما تنفيه موسكو.

وقدمت لفوفا-بيلوفا في منشور على تطبيق تيليجرام الشكر لميلانيا ترامب على "التزامها الراسخ ومشاركتها الفعالة في لم شمل الأطفال مع أسرهم".

من جهته، قال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الخميس، إنه جرى لم شمل مجموعة جديدة من الأطفال الروس والأوكرانيين مع عائلاتهم بعد وساطة من السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، وإن المناقشات لا تزال مستمرة مع البلدين.

ولم يتطرق البيت الأبيض إلى عدد هؤلاء الأطفال أو موعد لم شملهم مع عائلاتهم، لكنه قال إنها المرة الثالثة من نوعها التي تتوسط فيها السيدة الأولى.