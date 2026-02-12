مرفت تلاوي: مذكراتي امرأة من صعيد مصر ترصد لحظات الانكسار في 67 والانتصار في 73

صرّحت السفيرة مرفت تلاوي، وزيرة الشؤون الاجتماعية الأسبق، أن مذكراتها التي تحمل عنوان «امرأة من صعيد مصر» ترصد لحظات الانكسار في عام 1967، والانتصار العظيم في أكتوبر 1973، وما شهدته تلك الفترة من كواليس وأحداث مؤثرة.

وأضافت أن الكتاب يتناول تجربتها مع الفصل من وزارة الخارجية ثم العودة إليها مرة أخرى، وما عايشته من وقائع صعبة، لا سيما أثناء توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ورفض السفير إسماعيل فهمي، وزير الخارجية، السفر مع الرئيس أنور السادات إلى إسرائيل، وتقديم استقالته، ثم تعيين الدكتور بطرس بطرس غالي وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية.

وأوضحت أن المذكرات تكشف عن العديد من الأسرار التي لم تُذكر من قبل، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الكتاب يوم الأحد المقبل، ويصدر عن دار نهضة مصر.