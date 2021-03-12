محافظ مطروح ووكيل الأوقاف يفتتحان مسجد زيد بن حارثة بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووكيل وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ حسن عبد البصير مسجد زيد بن حارثة، بمنطقة "سملا"، والذي يقع على مساحة ١٠٠٠ متر، وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن المسجد تبلغ مساحة مصلاة ٧٠٠ متر ويحتوي على مكتبة كبيرة ومصلى للسيدات واستراحة إمام.
وقال الشيخ حسن عبد البصير، إن مديرية أوقاف مطروح بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة، وإحلال وتجديد بعض المساجد التى تحتاج إلى إعادة تأهيل للمبانى، وجرى تنفيذ بعضها، واستكمال الباقى خلال الفترة المقبلة.