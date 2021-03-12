 محافظ مطروح ووكيل الأوقاف يفتتحان مسجد زيد بن حارثة بتكلفة 4 ملايين جنيه - بوابة الشروق
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محافظ مطروح ووكيل الأوقاف يفتتحان مسجد زيد بن حارثة بتكلفة 4 ملايين جنيه

مسجد - ارشيفية
مسجد - ارشيفية
أحمد سباق:
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 5:12 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 5:12 م
افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووكيل وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ حسن عبد البصير مسجد زيد بن حارثة، بمنطقة "سملا"، والذي يقع على مساحة ١٠٠٠ متر، وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن المسجد تبلغ مساحة مصلاة ٧٠٠ متر ويحتوي على مكتبة كبيرة ومصلى للسيدات واستراحة إمام.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، إن مديرية أوقاف مطروح بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة، وإحلال وتجديد بعض المساجد التى تحتاج إلى إعادة تأهيل للمبانى، وجرى تنفيذ بعضها، واستكمال الباقى خلال الفترة المقبلة.

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