ريتشاردو يسجل أفضل زمن في أولى الاختبارات الاستعدادية لموسم فورمولا

حقق دانييل ريتشاردو سائق فريق مكلارين اليوم الجمعة في البحرين أفضل زمن خلال الجولة الأولى من الاختبارات الاستعدادية للموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، والتي شهدت مشاركة الوافد الجديد ميك شوماخر.

وسجل ريتشاردو، المنضم إلى مكلارين قادما من رينو، دقيقة واحدة و203ر32 ثانية متفوقا على باقي السائقين على مضمار صخير بالبحرين.

وجاء بيير جاسلي سائق ألفا توري في المركز الثاني بفارق 3ر0 ثانية، لكن جاسلي قطع أكبر عدد من اللفات، حيث قطع 74 لفة بسيارته قبل الاستراحة التي تسبق الجولة الثانية من الاختبارات اليوم.

ولم تكن الأمور على ما يرام بالنسبة لفريق مرسيدس حامل لقب فئة الصانعين ببطولة العالم، حيث قام فالتيري بوتاس بخمس لفات فقط وواجه الفريق مشكلات في صندوق التروس بالسيارة، ليتوقف بوتاس في نقطة الصيانة في أغلب زمن جولة الاختبارات، التي استمرت أربع ساعات.

كذلك واجه ميك شوماخر، نجل الأسطورة مايكل شوماخر المتوج ببطولة العالم سبع مرات، مشكلات في صندوق تروس سيارة فريق هاس، وقطع 15 لفة فقط.

وكان من بين المشاركين أيضا في بداية الاختبارات، بطل العالم السابق الألماني سيبستيان فيتيل الذي انضم حاليا لفريق أستون مارتين، وذلك بعد عدم تجديد عقده من جانب فريق فيراري بنهاية الموسم الماضي، وقد قطع أكثر من 50 لفة.

ورفعت الراية الحمراء لأول مرة قبل نهاية الجولة الأولى من الاختبارات، بعد أن واجه تشارلز لوكلير سائق فيراري مشكلة في وحدة الطاقة بسيارته.

وستقوم الفرق بالتبديل بين سائقيها في الجولة الثانية من الاختبارات اليوم، وهو ما يعني أن لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم سيقود سيارة مرسيدس خلال الاختبارات المسائية.

وتقام الاختبارات في البحرين حتى بعد غد الأحد، وذلك قبل أن تنطلق منافسات بطولة العالم بإقامة سباق الجائزة الكبرى البحريني في 28 مارس.

وكان من المفترض أن تنطلق بطولة العالم عبر سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 21 مارس، لكن السباق تأجل إلى نوفمبر لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.