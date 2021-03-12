قومي المرأة بالمنيا ينظم برنامجا تدريبيا للرائدات الريفيات وحملة طرق أبواب

أعلنت دكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أنه بالتزامن مع احتفالات شهر المرأة، وبرعاية مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، يعقد الفرع يوم الأحد - 14 مارس لقاء تدريبيا للرائدات الريفيات يعقبه حملة طرق أبواب لمدة 5 أيام فى الفترة من 15 - 19 مارس بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان "ريادة الأعمال للمرأة الريفية" للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وقالت أبو سمرة إن اللقاء يهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الادخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا وخاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية.



وأشارت إلى أن اللقاء ينفذ فى محافظة المنيا ضمن المحافظات التى تشهد المرحلة الثانية من المبادرة الرئيسية حياة كريمة.