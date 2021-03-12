تنس الأهلي يحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية

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حصد تنس النادي الأهلي المراكز الأولى في بطولة الجمهورية المقامة على ملاعب نادي سماش المطار، اليوم الجمعة.

وفاز أحمد منير طه بالمركز الأول «فردي رجال»، ورنا شريف المركز الأول «فردي سيدات»، بينما جاءت روان شريف في المركز الثاني.

فيما حصد محمد سيد منير وأحمد ياسر حسني المركز الأول في «زوجي الرجال»، بينما احتل أحمد منير وعلي تامر المركز الثاني.

كما فازت رنا شريف وروان شريف بالمركز الأول في «زوجي السيدات»، بينما احتلت شهد عصام ومريم محمد فاروق المركز الأول في زوجيالسيدات تحت 18 عامًا.

ويرأس جهاز التنس طارق صبحي، ومحمود عبدالمبدي مديرًا فنيًّا، وأحمد منير مدربًا عامًّا، وأحمد عبدالغني إداريًّا.