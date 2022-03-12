الأهلي يهزم الزمالك في القمة ويتأهل لنهائي كأس مصر للسلة

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تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الأمريكي ويل فويجت بنتيجة 77 - 67.

وأقيم اللقاء مساء اليوم السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وسيطر الأهلي على اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته وسط محاولات من الزمالك ولكنها باءت بالفشل.

وجاءت نتائج فترات اللقاء كالتالي:

الفترة الأولى: 26 - 19 للأهلي

الفترة الثانية: 44 - 34 للأهلي

الفترة الثالثة: 64 - 52 للأهلي

الفترة الرابعة: 77 - 67 للأهلي

ليتأهل الأهلي لنهائي البطولة ويلاقي نظيره الاتحاد السكندري مساء الإثنين المقبل، فيما يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش على الميدالية البرونزية.

الجدير بالذكر ، أن نادي الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 78 - 76 في اللقاء الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.