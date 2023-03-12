الفيلم المصري «تمساح» يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية

يشارك الفيلم المصري "تمساح" في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ضمن فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، المقرر انطلاقه 14 مارس الجاري بمدينة الإسماعيلية.



الفيلم مدته 15 دقيقة، وهو إنتاج مصري سعودي، وتدور أحداثه حول رحلة على الطريق تتصارع القوى بين الرجال بصورة ضمنية داخل سيارة أجرة يصطحب بها سائقها ابن عمه الذي يتجه إلى مدينة أخرى لتسليم مبلغ مالي، ولا يمكن تجاهل حكايته التي تفجر صراعا بين القوى الذكورية للرجلين.



الفيلم من إخراج خالد معيط، وهو مخرج ومونتير مصري من مواليد 1997 بمدينة بورسعيد، وشارك معيط في العديد من الأفلام كمونتير منها فيلم "سعاد" الذي شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته 73.



وتقول الناقدة رشا حسني مُبرمجة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالمهرجان، إن هذه الدورة حرصت على التنوع، بداية من تنوع الموضوعات التي تتناولها الأفلام مع التركيز على الموضوعات الآنية والعابرة للزمان والمكان والتي من الممكن أن يتواصل معها المشاهد المصري، إلى جانب تنوع الأساليب الفنية الُمستخدمة في تنفيذ تلك الأفلام، وصولا إلى التنوع الجغرافي الذي يوفر لجمهور المهرجان مشاهدة إنتاجات سينمائية من دول ومناطق مختلفة حول العالم.



الجدير بالذكر أن الدورة ال24 للمهرجان من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأسه الناقد عصام زكريا.



ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.