ضبط شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في سوهاج

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ألقى قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن سوهاج، القبض على شخص يدير ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بمنزله وبحوزته 18 قطعة سلاح نارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن سوهاج إدارة عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طما - منزله كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها.

تم ضبطه وعُثر بداخل منزله على ورشة وبداخلها (2 بندقية خرطوش، طبنجة، 15 فردا محليا، خزينة، طلقات، مجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.