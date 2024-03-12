البرلمان الروسي يحذر ألمانيا من تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس

انتقد البرلمان الروسي المناقشات الدائرة فى ألمانيا حول مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "تاوروس"، محذرا من تصعيد محتمل في الصراع إذا ما قررت برلين إرسال الأسلحة.

وجاء في نداء صدر عن مجلس الدوما نشر فى موسكو اليوم الثلاثاء أن مثل هذه التطورات يمكن أن تؤدى إلى دخول ألمانيا الحرب، ويجب على البوندستاج، مجلس النواب بالبرلمان الألمانى، أن يتصدى لذلك.

وقال مجلس الدوما إن ألمانيا وعدت في معاهدة اثنين زائد أربعة لعام 1990 "بأن السلام وحده هو الذي سينبعث من الأراضي الألمانية".

وتابع أنه ومع ذلك، فإن المحادثة التي جرى نشرها مؤخرا بين ضباط ألمان وقائد القوات الجوية إنجو جيرهارتز حول احتمال نشر صورايخ "تاوروس ضد أهداف روسية تظهر أن هناك خطرا في هذا الصدد.

وكانت موسكو قد نشرت المحادثة التي تم اعتراضها، مما أثار الرعب بين السكان الروس.

وجاء في بيان الدوما "وفقا لتقاليد سلاح الجو النازي في عهد هتلر"، كان القائد العسكري "يفكر فقط في كيفية إخفاء تواطؤ القوات المسلحة الألمانية في الجرائم المزمعة من قبل نظام كييف".

ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس مرارا إرسال الصواريخ الطوافة كروز بعيدة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من مناشدات كييف.