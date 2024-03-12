 19039.4 فدان.. قرار جمهوري بتعديل مساحة مدينة قنا الجديدة - بوابة الشروق
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19039.4 فدان.. قرار جمهوري بتعديل مساحة مدينة قنا الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 4:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مارس 2024 - 4:03 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 69 لسنة 2024 بتعديل مساحة مدينة قنا الجديدة، المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2000 لتصبح بمساحة 19039.4 فدان تقريبا تعادل 79 مليونا و981 ألفا و341 مترا مربعا.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.


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