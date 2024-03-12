ميناء دمياط يستقبل 11203 أطنان من القمح على متن سفينة قادمة من أوكرانيا

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 9 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 7 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة «MR TRADER»، والتي ترفع علم سيراليون، ويبلغ طولها 149 مترًا، وعرضها 23 مترًا، قادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ11203 أطنان من القمح لصالح القطاع الخاص.

وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14978 طنًا تشتمل على 1012 طن ملح معبأ، و807 أطنان علف بنجر، و3811 طن رمل، و400 طن يوريا، و8948 طن بضائع متنوعة.

وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 45922 طنًا تشتمل على 12790 طن قمح، و10282 طن خردة، و 11826 طن حديد، و 5204 طن زيت طعام، و5820 ذرة.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 728 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 75 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3896 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80946 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4294 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا و خروجا 3972 شاحنة.