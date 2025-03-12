جنوب أفريقيا تخطط لإنفاق المزيد على الصحة والدفاع بعد قطع أمريكا المساعدات عنها

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وضع نواب البرلمان في جنوب أفريقيا خططا لدعم الميزانيات لقطاعي الصحة والدفاع وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5ر0 %، في خطوة سترفع تكلفة الحياة حيث سيدفع المستهلكون مزيدا من المال مقابل البضائع بما في ذلك الغذاء والخدمات.

وقال وزير المالية إينوك جودونجوانا إنه تم تخصيص 9ر28 مليار راند إضافي (5ر1 مليار دولار) للإنفاق في قطاع الصحة في ميزانية 2025، فيما تسعى البلاد جاهدة لتعويض قطع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات الأمريكية.

وسيتم من خلال الأموال الإضافية دفع رواتب حوالي 9300 فرد بالطواقم الطبية في العيادات والمستشفيات وحوالي 800 طبيب مؤهل حديثا.

وتأتي هذه الزيادة وسط مخاوف من إجهاد النظام الصحي في جنوب أفريقيا، الذي يرعي أكبر عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب و 5ر5 مليون شخص يعتمدون على الأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية المنقذة للحياة، بسبب قطع المساعدات الأمريكية.