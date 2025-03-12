عرض سائقين اثنين تسببا في إصابة 7 أشخاص بالعياط على الطب الشرعي لبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه

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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحفظ على سيارتين، إحداهما أجرة والأخرى نقل، واللتان تسببتا في إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر- أسيوط الزراعي أمام قرية العطف التابعة لمركز العياط.

وأمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائقين للتأكد من تعاطيهما للمخدرات من عدمه، فضلا عن الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لمعرفة ما إذا كانت حالتهم الصحية تسمح بالاستماع لأقوالهم من عدمه واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم على الطريق الزراعي بدائرة مركز العياط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة ونقل، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم وتحفظت الأجهزة الامنية على السيارتين وقائديهما وتم اتخاذ الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.