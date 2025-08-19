تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

وتراجعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وزادت أسعار البصل 50قرش لتتراوح بين 8 إلى 12.5 جنيه.

وهبطت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

وثبتت أسعار الجزر لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 50 إلى 60 جنيها.

وانخفضت أسعار الباذنجان 1.5 جنيه لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وتراجعت أسعار الفلفل الرومي جنيها ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الحامي 1.5 جنيه ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وصعدت أسعار البامية 5 جنيهات لتترواح بين 15 إلى 40 جنيها.

جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 27 إلى 37 جنيهًا.

وصعد سعر الليمون البلدي 4جنيهات ليتراوح بين 6 إلى 18 جنيهًا.

وارتفع سعر العنب البناتي جنيها ليتراوح بين 18 إلى 24 جنيهًا.

وتراجع سعر التفاح البلدي جنيهن ليتراوح بين 20 إلى 36 جنيهًا.

واستقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقر أسعار الجوافة لتترواح بين 10 إلى 20 جنيها.

وزاد سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

وارتفع أسعار البرقوق لتترواح بين 30 إلى 40 جنيها.

وثبتت أسعار الكمثرى لتترواح بين 20 إلى 35 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.