واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بما يترواح بين 8 و18 قرشا، وذلك بعد ارتفاعها بقيم تتراوح بين 3 و8 قروش فى نهاية تعاملات أمس الأثنين.

وصعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنحو 13 قرشا، ليسجل 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، مقابل 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار في بنك مصر بنحو 11 قرشا، ليسجل 48.41 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع، مقابل 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

فيما صعد سعر العملة الأمريكية فى البنك التجاري الدولى بنحو 7 قروش نحو 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بقيمة 13 قرش ليصل إلى 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع

كما صعد سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 13 قرشا ليصل إلى 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، مقابل 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

كما ارتفع الدولار في بنك البركة، بنحو 10 قروش ليسجل 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع، مقابل 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

كما ارتفع الدولار في بنك كريدي أجريكول بنحو 18 قرش ليسجل 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، مقابل 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

فيما قفز سعر الدولار في بنك قناة السويس بنحو 13 قرش ليصل إلى 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، مقابل 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن سعر الصرف قد يشهد تقلبات بنسبة 5% صعودًا أو هبوطًا في الفترة المقبلة، مؤكدًا التزام الحكومة بسعر الصرف المرن.

وتعادل نسبة 5% من سعر صرف يبلغ 49.70 جنيه نحو 2.5 جنيه، ما يعني احتمال وصول الدولار إلى مستوى 52.10 جنيه في بعض الفترات.

وسمح البنك المركزي في مارس 2024 بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بناءً على العرض والطلب، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.