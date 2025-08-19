

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، والإدارة العامة لجمارك الركاب مبني رقم 2، بتحرير عدد من محاضر الضبط المتنوعة خلال الأيام القليلة الماضية.



تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 91 لسنة 2025 ضد راكبة مصرية بحوزتها عبوات شيش إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، كما تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 92 ضد راكب مصري بحوزته كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء.



وأفادت الجمارك، بضبط راكب أجنبي بحوزته سبع عبوات مواد مخدرة كما تم ضبط راكب مصري حاول تهريب 493 عبوة مستحضرات تجميل.

في السياق ذاته، تم تحرير محضر ضد راكب أجنبي بحوزته 27 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر؛ و8 أسلحة بيضاء وقبضة حديدية ونظارة ميدان.

كما تم تحرير محاضر صوب راكب أجنبي بحوزته 28 عبوة بهم مخدرات متنوعة، مثلما تحرر محضر ضد راكب حاول تهريب 1083 عبوة مستحضرات تجميل.

كما تم ضبط راكب أجنبي حاول تهريب أربعة الاف إبرة رسم وشم (تاتو).