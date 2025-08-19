هشام عباس يختتم رابع ليالي مهرجان القلعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد مسرح المحكي فعاليات رابع ليالي الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

استهلت الأمسية بفقرة لفرقة "كايرو كافيه" بقيادة الموسيقار علي شرف، بمشاركة ليديا لوتشيانو وأمنية أبو بكر، وقدمت مزيجًا من الطابع الشرقي والأعمال الغربية بلمسة عصرية، شمل مقطوعات مثل "أه يا لالالي"، "أروح بلدي"، "الدنيا ريشة"، ميدلي لأم كلثوم، ميدلي لبليغ حمدي، و"سهر الليالي".

أعقبها عرض لفرقة إقليم جيتيسو الفلهارمونية من كازاخستان بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، حيث قدمت مختارات من الفلكلور المحلي ولوحات استعراضية تجسد جانبًا من العادات التقليدية.

واختتم النجم هشام عباس الحفل بلقاء جماهيري كبير أعاد أجواء التسعينيات بأغنيات منها "أغلى من العين"، "عيني"، "ليالي الشوق"، "حبيتها"، "عمال يحكيلي عنها"، "قدامه"، "قول علي مجنون"، "مش هاين عليا"، "ياليلة"، "زمان وأنا صغير"، "سمعتيني"، "ياليل"، "ناري نارين" و"فينه".