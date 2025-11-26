حكام ميانمار العسكريون يصدرون عفوا جماعيا قبيل الانتخابات

أصدر حكام ميانمار العسكريون عفوًا عن أكثر من 3 آلاف سجين سياسي محتجزين بسبب معارضتهم لحكم الجيش، وأسقطوا التهم عن أكثر من 500ر5 آخرين قبيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإفراج عن السجناء سيشمل الزعيمة السابقة أونج سان سو تشي، التي تُحتجز شبه معزولة منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير 2021.

وقالت هيئة البث الرسمية "إم أر تي في" إن العفو صدر "لضمان ألا يفقد جميع الناخبين المؤهلين حقهم في التصويت، وأن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة في الانتخابات العامة التعددية المقبلة" في 28 ديسمبر.

وأضافت "إم أر تي في" أن لجنة أمن الدولة والسلام في ميانمار، التي تعمل كجهة مشرفة على الانتقال نحو الانتخابات، منحت عفوا يشمل 085ر3 سجينا مدانين بموجب المادة 505 (إيه) من قانون العقوبات.

وتنص هذه المادة، المعروفة باسم قانون التحريض، على تجريم نشر التعليقات التي تثير الاضطراب أو الخوف العام، أو نشر الأخبار الكاذبة.



