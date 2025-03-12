أمريكا: نأمل موافقة روسيا على مقترح وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن أمله في موافقة الجانب الروسي على مقترح وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، قائلا: "الكرة الآن في ملعب الروس".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير روبيو، عقب لقاء الوفدين الأمريكي والأوكراني في مدينة جدة السعودية، أمس الثلاثاء.

وقال روبيو إن الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها حل عسكري، مشيرا إلى أن السبيل لإنهائها والوصول إلى هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من خلال المفاوضات، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أن هناك "سيناريو يريد الرئيس ترامب رؤيته"، لكن يجب وقف إطلاق النار قبيل البدء بالمفاوضات، مؤكدا: "سننقل إلى موسكو مقترح وقف إطلاق النار الذي نظرت إليه أوكرانيا بشكل إيجابي، والكرة الآن في ملعب الروس".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، انطلقت بمدينة جدة السعودية، محادثات أمريكية أوكرانية لبحث وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو، وسط حديث إعلامي سعودي عن سير المحادثات "بشكل جيد".

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها على رأس وفدي البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.



