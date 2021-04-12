 تايلاند تسجل 985 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل لـ33 ألفا و610 حالات - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 985 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل لـ33 ألفا و610 حالات

بانكوك - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 9:39 ص

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 985 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 33 ألفا و610 حالات.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 97 وفاة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.


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