نشر عضو الكنيست والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، صورة للدبلوماسية الأمريكية السابقة والمرشحة الحالية لانتخابات الرئاسة نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي تكتب عبارة "اقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية خلال قيامها بجولة على مواقع عسكرية في إسرائيل بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، بحسب قوله.

وكتب دانون في منشوره المرفق بصور تظهر هايلي جاثية على ركبتيها بينما تكتب بقلم على قذيفة مدفعية عبارة "اقضوا عليهم. أمريكا تحب إسرائيل دائما"، ثم وقعت باسمها.

وعلق دانون على الصور قائلا: "هذا ما كتبته صديقتي السفيرة السابقة نيكي هايلي"، يوم الأربعاء، وفقا لفرانس برس.

وكانت هايلي سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة خلال عهد دونالد ترامب، واعتُبرت من الصقور الدبلوماسية في إدارته وتزامنت ولايتها مع تمثيل الإسرائيلي دانون لبلاده في المنظمة الأممية.

وانسحبت هايلي، البالغة 52 عاما، من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في مارس بعد تلقيها هزائم ثقيلة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام ترامب، الذي أعلنت الأسبوع الماضي بعد صمت طويل أنها ستصوّت له.

ورغم أن ترامب استبعدها من خوض السباق معه كنائبة رئيس، إلا أنها تبقى مرشحة محتملة للرئاسة عام 2028.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم تغيير سياسته تجاه إسرائيل بعد سقوط شهداء في ضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح في نهاية الأسبوع، لكنه "لا يغض الطرف" عن معاناة المدنيين الفلسطينيين.

* من تكون نيكي هايلي بحسب الموقع الرئيسي للكونجرس؟

دبلوماسية أمريكية معروفة، وتبلغ من العمر 52 عاما، وتتبع الحزب الجمهوري.

كانت أول حاكمة ولاية في أمريكا توقع تشريعًا لمكافحة المقاطعة ضد إسرائيل.

كانت المرشحة الرئاسية المرتقبة معروفة بموقفها المقرب لإسرائيل، ودعمت منذ سنوات تشريع حكومي لإجهاض حملة مناصرة للفلسطينيين ضد الاستثمار في إسرائيل.

حذرت أي دولة من اتخاذ موقف، اعتراضا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة عندما كانت هيلي سفيرة لدى الأمم المتحدة.

قبل خدمتها في الأمم المتحدة، عملت حاكم ولاية كارولينا الجنوبية والرئيس التنفيذي لحكومة الولاية، وتحت قيادتها، ازدهر اقتصاد ولاية كارولينا الجنوبية.

زارت دولًا أجنبية بما في ذلك الهند والسويد وفرنسا وألمانيا، واليابان في مهمات التنمية الاقتصادية لتوظيف الوظائف والاستثمار لسكان كارولينا الجنوبية.

تفاوضت على صفقات مع بعض أكبر الشركات في العالم وأقنعتهم بجعل ولاية كارولينا الجنوبية وطنهم.

ولدت هيلي في بامبرج بولاية ساوث كارولينا، وهي ابنة مهاجرين هنديين.

زوجها مايكل، نقيب في الحرس الوطني بالجيش ومحارب قديم، ولديها طفلان، (رينا- 18 عامًا)، و(نالين - 15 عامًا).

فى 2017، انتشرت شائعات حول ارتباط هيلي بعلاقة غرامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنها نفت تلك الشائعات.

تقدمت استقالتها كسفيرة على إثر ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز لاتهامها بتبديد الأموال العامة بسبب شرائها لستائر كثيرة خاصة في مقر إقامتها بنيويورك.